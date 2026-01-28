Il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup cresce ancora | 1870 interventi eseguiti nel 2025

Il Centro di Chirurgia robotica dell’Aoup ha raggiunto un nuovo record nel 2025, con 1870 interventi eseguiti. È stato un anno di crescita e consolidamento, che conferma la professionalità e l’affidabilità di questa struttura. I medici continuano a usare tecnologie all’avanguardia per aiutare i pazienti, migliorando i risultati e riducendo i tempi di recupero. La struttura si prepara a fare ancora di più nei prossimi mesi.

Dati in aumento rispetto all'anno precedente. Spazio anche alla formazione di giovani chirurghi Anno di consolidamento e crescita il 2025 per il Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell'Azienda ospedaliero-universitaria pisana. Nel corso dell'anno da poco concluso il centro ha raggiunto il traguardo di 1870 interventi, confermando il precedente trend di incremento di un ulteriore 3% rispetto al risultato del 2024. Ancora nel 2025 risulta al 1° posto, tra le aziende sanitarie italiane pubbliche e private con 4 piattaforme Da Vinci attive, per volumi di produzione con oltre 460 procedure a piattaforma (dato medio).

