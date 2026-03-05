Conflitto in Iran allarme di Cna Fita | Dal caro gasolio stangata da 2.400 euro per ogni Tir

Il conflitto in Iran ha portato a un aumento dei prezzi dei carburanti, con un incremento stimato di circa 2.400 euro per ogni camion a causa del caro gasolio. La Cna Fita ha espresso preoccupazione per le conseguenze di questa situazione, che potrebbe influire sulla capacità delle imprese di autotrasporto di operare normalmente e sulla continuità delle forniture nel Paese.

Così Cna Fita: "Il peso della crisi energetica internazionale non può essere scaricato interamente sulle spalle degli autotrasportatori" Il conflitto in Iran sta scatenando un'ondata di rincari dei carburanti, mettendo a rischio la tenuta di migliaia di imprese dell'autotrasporto e la stabilità delle catene di approvvigionamento del Paese. L'aumento dei prezzi alla pompa in appena quattro giorni si traduce, secondo le stime di Cna Fita, in un aggravio di oltre 2.400 l'anno per un mezzo pesante che percorre 100mila chilometri annui. "Se le tensioni dovessero continuare, si stima un ulteriore rincaro di 0,445 eurolitro (+25%) che significherebbe altri 13mila euro di spesa extra l'anno per ogni singolo automezzo", afferma il presidente provinciale Cna Fita, Paolo Andreini.