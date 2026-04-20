La Regione approva il nuovo calendario delle vaccinazioni

La Regione ha approvato un nuovo calendario delle vaccinazioni che modifica l’offerta di immunizzazione in base a diverse categorie di popolazione. Il documento include aggiornamenti per le persone in gravidanza, in età fertile e nel periodo post parto, oltre a considerare i soggetti più a rischio. L’obiettivo è adeguare le misure di prevenzione alle esigenze specifiche di ciascun gruppo, mantenendo un quadro aggiornato delle vaccinazioni raccomandate.

La Regione ha approvato un nuovo calendario di immunizzazione. Il documento aggiorna l’offerta di prevenzione in base all’età, alle persone più a rischio e a situazioni particolari come gravidanza, età fertile e periodo dopo il parto.Il presidente Giani e l’assessora Monia Monni spiegano che.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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