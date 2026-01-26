Chiusura scuole per Carnevale 2026 | calendario delle vacanze regione per regione

Ecco il calendario delle chiusure delle scuole per Carnevale 2026, regione per regione. Con l’avvicinarsi di febbraio, è importante conoscere le date di sospensione delle lezioni, che variano in base alle disposizioni locali. Nel 2026, il Martedì Grasso cade il 17 febbraio, e molte regioni prevedono chiusure tra il 16 e il 18 febbraio, facilitando così la pianificazione delle attività scolastiche e familiari.

Con l’avvicinarsi di febbraio torna una delle domande più pratiche per chi ha figli a scuola: quando chiudono le scuole per Carnevale 2026? Nel 2026 il Martedì Grasso cade il 17 febbraio e, di conseguenza, molte regioni prevedono una sospensione delle lezioni tra il 16 e il 18 febbraio. Tuttavia, il calendario delle vacanze scolastiche non è uguale in tutta Italia: ogni regione (e alcune province autonome) decide in autonomia, nel rispetto del requisito nazionale di almeno 200 giorni di lezione annui. Carnevale 2026: le date chiave per le scuole. Nel calendario delle ricorrenze, Carnevale ruota attorno a due giornate centrali: Giovedì Grasso (12 febbraio 2026) e Martedì Grasso (17 febbraio 2026). 🔗 Leggi su Urbanpost.it

