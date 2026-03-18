pasqua 2026 il calendario delle vacanze scolastiche regione per regione

Le vacanze di Pasqua 2026 inizieranno giovedì 2 aprile e coinvolgeranno tutto il territorio nazionale. Le scuole resteranno chiuse per le studentesse e gli studenti, ma il ritorno in aula avverrà in date diverse a seconda delle regioni. Il calendario delle vacanze scolastiche sarà differenziato regione per regione, con alcune che riprenderanno le lezioni prima di altre.

Si stanno avvicinando le vacanze di Pasqua 2026. Per gli studenti e le studentesse le scuole resteranno chiuse su tutto il territorio nazionale a partire da giovedì 2 aprile 2026, ma il rientro in classe varia a seconda dei territori. Purtroppo, per via di una Pasqua “media”, che cade distante da altre festività come il 25 aprile, non ci saranno vacanze troppo lunghe o maxi-ponti da sfruttare. Quando chiudono le scuole per Pasqua 2026. Pasqua 2026 cade domenica 5 aprile, di conseguenza Pasquetta o Lunedì dell’Angelo corrisponde a lunedì 6 aprile. Le vacanze pasquali, secondo i calendari scolastici di quasi tutte le regioni, permetteranno agli studenti di restare a casa da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile compreso. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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