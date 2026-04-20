La ragazza di Gladio e altre storie nere Paolo Biondani al Teatro Ruzante
Martedì 21 aprile alle 10:30 al Teatro Ruzante di Padova si terrà la presentazione del libro
Martedì 21 aprile, alle ore 10.30 al Teatro Ruzante di Riviera Tito Livio 45 a Padova, nell’ambito del corso di Storia contemporanea del professor Filippo Focardi, si terrà la presentazione - organizzata dal Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell'età contemporanea - del volume a.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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