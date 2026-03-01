Al Teatro Paolo Maurensig rassegna domenicale dedicata al teatro comico con Catine e i Papu

Al Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto si svolgerà una serie di tre spettacoli domenicali dedicati al teatro comico. La rassegna si intitola

Il nuovo mese alle porte vedrà il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto ospitare la rassegna Risate di marzo, un ciclo di tre appuntamenti dedicati alla comicità e al sorriso, in programma in tre diverse domeniche pomeriggio. Organizzata da Catine Sas, con la preziosa collaborazione della Fondazione Luigi Bon e il consueto sostegno del Comune di Tavagnacco, la rassegna mira a offrire intrattenimento di qualità all’interno della proposta teatrale. « Quest’anno desidero che il “virus” del buonumore ci contagi tutti – racconta Catine, ideatrice del ciclo – per questo motivo è nata Risate di marzo: tre domeniche all’insegna della comicità e un invito a ritrovarsi, ridere insieme e riscoprire il valore del teatro come luogo di condivisione e leggerezza ». 🔗 Leggi su Udine20.it

