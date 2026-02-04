La pace non basta | storie di vite dopo la guerra con Emergency al Teatro dei Piccoli

Al Teatro dei Piccoli, tra Pisa e Livorno, si raccontano storie che vanno oltre la guerra. Questa volta, al centro c’è la vicenda di Pia e Damasco, due persone che hanno vissuto esperienze difficili e hanno trovato nel tempo un modo per ricostruire la loro vita. La pace non basta, sembra dire il racconto, bisogna anche ricostruire i cuori e le speranze spezzate. La scena si svolge tra la natura della pineta del Tombolo, ma le storie che emergono sono di riscatto e di nuovo inizio.

Sullo sfondo della pineta toscana del Tombolo, tra Pisa e Livorno, si snoda il racconto di una storia d’amore tra Pia e Damasco. Cronache dal dopoguerra italiano diventa così una lucida e necessaria riflessione su ciò che resta dopo le guerre, dopo tutte le guerre: territori segnati da campi minati e povertà, da devastazione e miseria che persistono anche quando la pace è stata firmata. È il tempo del dopoguerra, quando gli uomini continuano a perdere la vita per liberare la terra dalle mine e le donne, private di ogni alternativa, sacrificano il proprio corpo alla sopravvivenza attraverso la prostituzione.🔗 Leggi su Napolitoday.it

