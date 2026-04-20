Dopo una serata caratterizzata dal successo del festival Vyni, che ha animato le strade e le piazze della città, il sindaco ha espresso forte disappunto per un episodio che si è verificato. In un comunicato, ha dichiarato di sperare che chi è coinvolto venga punito e ha annunciato l’intenzione di convocare un summit in prefettura per affrontare la questione. La situazione ha suscitato molta attenzione tra i cittadini.

"Al termine di una serata bellissima per la nostra città, con il festival Vyni che ha riempito le strade e le piazze reggiane di persone in festa, questo è un episodio di cui non avremmo mai voluto parlare. Esprimo rabbia e profondo disappunto per un fatto violento dalle conseguenze gravi". Il sindaco Marco Massari prende subito posizione sulla maxi rissa. "Sono già in contatto col questore Soriente e nel ringraziare le forze dell’ordine e i sanitari per il pronto intervento, mi auguro che i responsabili vengano identificati e ricevano giuste punizioni". Poi annuncia: "Non mi stancherò mai di dire che servono organici adeguati alle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rabbia del sindaco Massari: "Mi auguro che vengano puniti. Subito un summit in prefettura"

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