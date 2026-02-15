Navalny la vedova | Farò di tutto perchè Putin e gli altri responsabili vengano puniti
Yulia Navalnaya ha affermato che farà di tutto per far sì che Vladimir Putin e gli altri responsabili della morte di Navalny siano puniti, dopo che i funzionari europei hanno confermato che le cause del decesso sono state accertate. La vedova del leader dell’opposizione russa ha espresso gratitudine per il riconoscimento ufficiale, evidenziando come questa conferma possa aiutare a fare giustizia. Navalnaya ha sottolineato che continuerà a lottare affinché la verità venga fatta luce, anche in un momento di grande dolore personale.
(LaPresse) Yulia Navalnaya, vedova del defunto leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, ha ringraziato i funzionari europei per aver accertato quella che lei e diversi altri paesi europei hanno definito la causa della morte del marito. Navalnay è stato avvelenato con una rara e letale tossina presente nelle rane freccia velenose, hanno dichiarato cinque paesi europei, accusando il Cremlino di responsabilità. I ministeri degli Esteri di Regno Unito, Francia, Germania, Svezia e Paesi Bassi hanno affermato che le analisi condotte nei laboratori europei su campioni prelevati dal corpo di Navalny “hanno confermato in modo definitivo la presenza di epibatidina”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
