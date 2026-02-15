Navalny la vedova | Farò di tutto perchè Putin e gli altri responsabili vengano puniti

Yulia Navalnaya ha affermato che farà di tutto per far sì che Vladimir Putin e gli altri responsabili della morte di Navalny siano puniti, dopo che i funzionari europei hanno confermato che le cause del decesso sono state accertate. La vedova del leader dell’opposizione russa ha espresso gratitudine per il riconoscimento ufficiale, evidenziando come questa conferma possa aiutare a fare giustizia. Navalnaya ha sottolineato che continuerà a lottare affinché la verità venga fatta luce, anche in un momento di grande dolore personale.