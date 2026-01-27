La vicenda di Davide Borgione, vittima di un grave incidente e successivamente derubato, evidenzia problemi di sicurezza e responsabilità. Tre giovani sono stati denunciati per omissione di soccorso, mentre un altro automobilista ha coinvolto il diciannovenne senza fermarsi. La famiglia chiede giustizia e sanzioni adeguate, sottolineando la gravità di comportamenti irresponsabili e la necessità di interventi più severi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli sciacalli sarebbero stati già individuati. Davide Borgione, all’incrocio tra via Nizza e corso Marconi, è caduto e ha battuto la testa. Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano il giovane a terra: a quel punto due ragazzi gli si avvicinano, frugano nelle sue tasche e gli sfilano il portafoglio, senza prestargli alcun soccorso. Poi salgono su un’auto e se ne vanno, lasciando il 19enne sull’asfalto. Poco dopo, un’altra vettura urta leggermente il corpo di Davide, sempre senza fermarsi. L’automobilista, sentito dagli inquirenti, ha sostenuto di non essersi accorto del corpo né dell’urto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Davide Borgione, derubato mentre era in fin di vita dopo la caduta dalla bici. Il padre: «Non sono esseri umani. Mi auguro vengano puniti adeguatamente»

Approfondimenti su Davide Borgione

In un episodio avvenuto a Torino, tre persone sono state denunciate per omissione di soccorso dopo il decesso di Davide Borgione, un giovane di 19 anni.

In un incidente a Torino, Davide Borgione è stato vittima di un'aggressione e di un furto.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Davide Borgione

Argomenti discussi: Torino, Davide Borgione muore dopo caduta in bici: sfiorato da auto e derubato; Sfiorato da un’auto e derubato, è caccia agli sciacalli di Davide Borgione; Davide, la morte e l’orrore: uno sciacallo lo ha derubato dopo la caduta dalla bici; Svolta nel giallo di Davide Borgione: dettagli dalle telecamere sull'auto che lo avrebbe urtato. L'ipotesi choc: uno sciacallo lo avrebbe derubato mentre moriva.

Davide Borgione morto in bici, identificati i due sciacalli l’hanno derubato mentre era a terra: DisumaniSono stati individuati i due sciacalli che hanno rubato il portafogli di Davide Borgione, il 19enne morto a seguito di un incidente in bici a Torino, mentre ... fanpage.it

Davide stava morendo, chi l’ha derubato è disumano. Il papà di Borgione: Sto male, è il secondo figlio che perdoParla Fabrizio Borgione, il padre del 19enne morto a Torino: È incredibile che gli abbiano portato via il portafogli invece di soccorrerlo. Tre ragazzi sono stati identificati e denunciati ... quotidiano.net

Tre ragazzi denunciati per furto e omissione di soccorso. Il ritratto del 19enne morto a Torino: le sue canzoni, il calcio nelle squadre locali e il tifo granata. Nel 2023, il fratello maggiore stroncato da un infarto a 35 anni Leggi l'articolo #DavideBorgione - facebook.com facebook

Amarezza. Fa paura l'indifferenza nelle grandi città. Davide Borgione, 19 anni, a terra esanime di notte a #Torino forse caduto con la bici, poi urtato da un'auto e ancora poi derubato del portafogli mentre è agonizzante. Morirà poco dopo #blog il #Grifone x.com