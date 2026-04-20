È stata presentata una proposta per un nuovo teatro estivo dedicato a Giacomo Puccini, denominato

Giacomo Puccini Globe Theatre, un nuovo teatro estivo leggero, immerso nel verde della Pineta di Ponente e pronto a diventare un nuovo simbolo della città. L’idea, inserita nel programma elettorale di Sara Grilli e nata da una felice intuizione dell’attore e regista Andrea Buscemi, è quella di realizzare un Globe Theatre elisabettiano, ispirato al celebre modello di Londra e alla sua versione italiana costruita a Villa Borghese a Roma e diretto da Gigi Proietti, realizzato in soli tre mesi, con costi contenuti e un impatto culturale straordinario. "L’idea – afferma Sara Grilli – è quella di ricostruire nella Pineta di Ponente un teatro all’aperto, proprio dove negli anni Trenta Enrico Pea volle il Teatro Giacomo Puccini, inaugurato con la Turandot e capace di accogliere migliaia di spettatori, e che fu poi abbattuto nel 1962.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La proposta di Sara Grilli: "Un Puccini Globe Theatre"

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