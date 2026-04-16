Individuata l’esatta ubicazione della casa di William Shakespeare a Londra ovviamente nei pressi del Globe Theatre

Da metropolitanmagazine.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo anni di incertezze, una ricercatrice del King’s College ha individuato con precisione l’edificio a Londra in cui visse William Shakespeare, vicino al Globe Theatre. La scoperta si basa su analisi storiche e documenti d’archivio, confermando la posizione dell’abitazione dell’autore nel cuore della città. La casa, ora identificata, rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli studi sulla vita di Shakespeare e il suo legame con l’area teatrale londinese.

Dopo anni e anni di domande senza risposta, è stata Lucy Munro, ricercatrice del King’s College, a localizzare la casa di Londra in cui ha vissuto William Shakespeare. La scoperta è stata possibile grazie al ritrovamento in un archivio di una mappa catastale risalente al 1668 in un archivio; da circa tre secoli era noto che, nel 1613, il drammaturgo avesse acquistato un immobile nella capitale, nei pressi del Globe Theatre e del Blackfriars Bridge, ma l’esatta posizione e le sue dimensioni erano ancora avvolte nel mistero. La professoressa ha rivelato: «Stavo conducendo una ricerca nell’ambito di un progetto più ampio e non potevo credere ai miei occhi quando ho realizzato cosa stavo guardando: la planimetria della casa di Shakespeare a Blackfriars.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Individuata l’esatta ubicazione della casa di William Shakespeare a Londra (ovviamente nei pressi del Globe Theatre)

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