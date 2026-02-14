Sara Grilli ha deciso di tagliare e donare i suoi capelli per portare un sorriso ai malati di cancro, un gesto che nasce dalla sua volontà di aiutare chi attraversa momenti difficili. Durante la Festa degli Innamorati, ha tagliato la sua treccia in strada, attirando l’attenzione di passanti e volontari. La sua scelta ha coinvolto amici e conoscenti, che l’hanno accompagnata nel gesto di solidarietà. La treccia, lunga e folta, sarà consegnata a un’associazione che realizza parrucche per chi ha perso i capelli a causa delle cure.

Ogni centimetro di quella treccia è un centimetro di amore e solidarietà. Ogni centimetro di quella treccia parla di amore e nella festa degli innamorati calza a pennello perché l’amore è anche quello che si può provare per donare speranza e sorrisi a chi vive un momento di disagio creato dalla patologia oncologica e dalle conseguenze che può causare la chemioterapia. E così ci sono donne che donano i loro capelli, capelli che vengono utilizzati da associazioni accreditate per confezionare parrucche. Sara Grilli moglie, mamma, avvocato fa parte di queste donne che con semplicità e carica di emozioni dona i suoi capelli ogni anno e mezzo quando hanno raggiunto la lunghezza giusta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il gesto d’amore di Sara Grilli: "Dono i capelli per regalare sorrisi"

A Firenze, il centro diurno Alzheimer Stella del Colle, gestito dal Consorzio Zenit, ha organizzato una iniziativa musicale e di danza intitolata “Balliamo per regalare leggerezza e un sorriso”.

Un gesto di generosità anonima ha portato alla consegna al Comune di Cesena di 33 opere dell'artista cesenate Paolo Grilli.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Per San Valentino, un gesto d’amore che inizia dalla casa: le offerte Amazon di Tineco; QC SPA OF WONDERS CELEBRA IL BENESSERE COME GESTO D’AMORE SENZA TEMPO; Tsundoku: quando accumulare libri diventa un gesto d’amore per la conoscenza; LOVE THE PLANET Un gesto d'amore per la Terra, perché il vero amore non si butta.

San Valentino a Genova: dona il sangue, un gesto d'amore che salva vite – iniziativa Croce Rossa il 14 febbraioIn occasione della giornata di San Valentino, il Comitato di Genova della Croce Rossa Italiana promuove una speciale iniziativa di sensibilizzazione dedicata alla donazione di sangue, invitando cittad ... primocanale.it

Prendere appunti sulla partner: il gesto d’amore che diventa viraleNon è quello che pensi: ecco perché molti uomini stanno salvando sul cellulare ogni piccolo dettaglio sulla propria compagna ... 105.net

RINNOVATO IL CONSIGLIO PRO LOCO SALINE - É stato votato il nuovo Consiglio della Pro loco di Saline di Volterra, con 60 votanti su 91 aventi diritto. Eletti: Grilli Enrico, Burchianti Matilde, Grossini Chiara, Peli Sara, Granchi Emanuela, AcquaviaLucia, Murr facebook