Negli ultimi anni, la diffusione della propaganda salafita si è estesa oltre le zone di preghiera, trovando spazio sui principali social network. I contenuti vengono condivisi su piattaforme come YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, creando una rete online che attraversa confini nazionali. Questa presenza digitale permette alla predicazione di raggiungere un pubblico più vasto, senza limiti geografici o temporali, consolidandosi come un fenomeno globale.

La predicazione salafita non passa più soltanto dai luoghi di culto. Corre sui canali YouTube, si organizza su Instagram, si moltiplica su TikTok, si consolida su Facebook e si presenta online come una rete ramificata, mobile, transnazionale. La diffusione della corrente ultraconservatrice dell'Islam, con frange radicali (tutto il jihadismo nasce da ambienti salafiti, ma non tutto il salafismo è jihadista) non appare come una somma di iniziative isolate, ma come un sistema che usa il web per allargare il raggio d'azione, saldare figure diverse, tenere insieme predicatori, associazioni, progetti e piattaforme in una presenza ormai stabilizzata tra Europa e Italia.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La propaganda salafita corre sul web. Così l'Islam diventa globale

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