la scoperta del bidet al villaggio olimpico diventa virale sul web

Durante le Olimpiadi, alcuni atleti hanno condiviso sui social una scoperta insolita nel villaggio olimpico: il bidet. La novità ha subito fatto il giro del web, diventando virale tra chi segue da vicino le emozioni di Tokyo 2024. La prima impressione di molti è stata la sorpresa, ma anche la curiosità di conoscere meglio questa tradizione europea.

Una delle prime interazioni che gli atleti hanno con la loro esperienza alle Olimpiadi è spesso e volentieri quella con la camera in cui andranno a soggiornare durante le gare che li vedranno protagonisti. Lo stesso è accaduto a sciatori, pattinatori e snowboarder che prenderanno parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina: l'ispezione degli alloggi pare che sia andata molto bene, dato che in tanti hanno lodato la solidità dei letti dopo averla verificata, con evidente riferimento alle polemiche esplose durante le ultime Olimpiadi estive di Parigi, quando i giacigli sostenibili definiti da tanti "di cartone" avevano suscitato perplessità e critiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Durante le Olimpiadi, molti atleti scoprono che il bidet è un vero mistero per loro.

Il Villaggio Olimpico di Milano si riempie di vita con l’arrivo delle prime delegazioni.

