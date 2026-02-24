Vogue World arriva a Milano così la galleria diventa il palcoscenico della moda globale

Anna Wintour, direttrice di American Vogue, ha annunciato a Palazzo Marino l’arrivo di Vogue World a Milano, trasformando la galleria in un palcoscenico internazionale. La presentazione ha attirato molti addetti ai lavori, che hanno assistito alla prima anteprima dell’evento. La manifestazione si inserisce nel contesto della Fashion Week, portando modelli e stilisti da tutto il mondo in città. La curiosità cresce man mano che si avvicina il debutto ufficiale.

La Milano Fashion Week è iniziata da poche ore, ma le notizie degne di nota sono già arrivate. Con una conferenza congiunta a Palazzo Marino la Editor-in-Chief di American Vogue e Chief Content Officer di Condé Nast, Anna Wintour, insieme alla Head of Editorial Content di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, hanno alzato il sipario su Vogue World. L'annuncio segue quello dello scorso novembre: pochi giorni dopo l'evento di Los Angeles era stata infatti annunciata Milano come prossima tappa dell'appuntamento nato nel 2022 a New York. La data da segnare sul calendario è il 22 settembre 2026, primo giorno della Milano Fashion Week dedicata alla donna.