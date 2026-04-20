La Procura di Roma | così i Neri di Del Deo spiavano e-mail e WhatsApp per realizzare dossier illeciti
La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su un gruppo di uomini chiamati “i Neri”, accusati di aver spiato email, WhatsApp e telefonate di diverse persone. Secondo le indagini, il gruppo si era specializzato nella creazione di dossier illeciti attraverso l'accesso non autorizzato ai dispositivi e alle comunicazioni delle vittime. Queste attività sarebbero state portate avanti con sistemi e tecniche di intrusione informatica.
Roma, 20 aprile 2026 – Un gruppo di uomini “invisibili” soprannominati “i Neri” che avevano il compito di costruire dossier illeciti intrufolandosi in chat, posta elettronica e telefoni delle persone “spiate”. E’ quanto sostiene la procura di Roma nell’ambito dell’indagine sulla “Squadra Fiore”. C'era un gruppo di persone ancora in corso di identificazione che accedeva illegalmente a banche dati protette da misure di sicurezza e che realizzava in maniera fraudolenta riprese video e audio di conversazioni e incontri privati destinati a essere successivamente diffusi, ovvero intercettazioni di comunicazioni eo conversazioni, specie di natura telematica ( email, chat WhatsApp, etc ).🔗 Leggi su Quotidiano.net
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