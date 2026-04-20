La Procura di Roma | così i Neri di Del Deo spiavano e-mail e WhatsApp per realizzare dossier illeciti

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta su un gruppo di uomini chiamati “i Neri”, accusati di aver spiato email, WhatsApp e telefonate di diverse persone. Secondo le indagini, il gruppo si era specializzato nella creazione di dossier illeciti attraverso l'accesso non autorizzato ai dispositivi e alle comunicazioni delle vittime. Queste attività sarebbero state portate avanti con sistemi e tecniche di intrusione informatica.