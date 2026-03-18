Il 19 marzo 2025 si celebra la Festa del papà, una ricorrenza che ogni anno raccoglie messaggi di auguri e momenti di condivisione tra famiglie. In questa occasione vengono condivise frasi divertenti e affettuose tramite WhatsApp, email o messenger. La giornata è dedicata ai padri, anche se in alcune zone viene scelta una data diversa per fare gli auguri.

Il 19 marzo 2026 si celebra come ogni anno la Festa del papà. Ma perché proprio nel giorno di San Giuseppe? E perché altrove è stata scelta un’altra data per fargli gli auguri più belli? Ecco le curiosità sulla giornata dedicata ai nostri padri. E le frasi più belle e divertenti, brevi e emozionanti per auguri fatti con il cuore e con un gran sorriso. Festa del papà: perché è il 19 marzo. Se siete curiosi di sapere perché la Festa del papà è il 19 marzo, sappiate che si tratta di una tradizione che risale ai primi del ‘900, quando cioè la Chiesa Cattolica proclamò San Giuseppe – che si festeggia il 19 marzo – il patrono dei papà. Ma non è così in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Una raccolta di frasi di auguri per la Festa del papà del 19 marzo 2025. Le più belle e divertenti, da condividere via whatsapp, mail, messenger

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