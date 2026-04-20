La prima da candidato sindaco per Anastasia | Servono contenuti idee e proposte

Sabato si è svolta a Casarano la prima uscita pubblica di Luigi Anastasia come candidato sindaco. L’evento ha attirato numerosi sostenitori e curiosi, con l’avvocato che guida il movimento “GenerAzione Casarano” e una coalizione composta da alcuni partiti locali. Anastasia ha sottolineato l’importanza di proporre contenuti, idee e proposte concrete per la campagna elettorale. La manifestazione si è svolta in un clima di partecipazione e interesse.