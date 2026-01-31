Sfida a Jamil Marcello FdI | Io candidato sindaco? Non dico no ma per il centrodestra ho idee diverse

L’ex candidato sindaco Nicola Marcello di Fratelli d’Italia si lascia andare a qualche battuta sul futuro alleanze. “Io non escludo di candidarmi, ma per il centrodestra ho idee diverse,” dice, lasciando capire che la corsa non è ancora decisa. Intanto, si lavora per una nuova sede del partito a Rimini, e il nome del prossimo sfidante di Jamil arriverà solo dopo l’estate.

INTERVISTA. Nicola Marcello, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia: "Pronta la nostra nuova sede in città, ma se il centrodestra gira la solita minestra è fuori dai giochi. Ecco cosa dobbiamo fare per sfidare Jamil" Lo sfidante di Jamil del centrodestra alle prossime elezioni? "Il nome arriverà dopo l'estate". Ma intanto Nicola Marcello, a capo del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia, riflette con RiminiToday ad alta voce, raccontando novità "pronta la nuova sede del partito in città" e non esclude il suo nome nella corsa alla poltrona da sindaco "non dico di no a prescindere, però.

