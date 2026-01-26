A Cascina, il 20 gennaio, si è svolta una cerimonia in occasione della festa di San Sebastiano, patrono della Polizia locale. L’evento ha visto la partecipazione delle forze dell’ordine e della comunità locale, sottolineando l’impegno e il servizio quotidiano degli agenti. Un momento di convivialità e riconoscimento per il ruolo fondamentale della Polizia locale nel territorio, evidenziando il rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini.

Cascina (PI), 26 gennaio 2026 – È stata una festa di San Sebastiano molto partecipata quella che è andata in scena lo scorso 20 gennaio a Cascina. Presenti 30 Comuni della provincia di Pisa ognuno con il proprio labaro, tanti sindaci o assessori a rappresentare la propria amministrazione, la Provincia stessa e la Regione Toscana con l’assessore Lenzi e il consigliere Eligi. Anche le autorità hanno risposto presenziando alla cerimonia religiosa (messa officiata dall’Arcivescovo Emerito di Pisa, Monsignor Benotto, e da Monsignor Paoletti) e a quella civile: Questura con il vicario del questore Soluri, Guardia di Finanza con il comandante Fantozzi, polizia provinciale con il comandante Calamai, 46° Aerobrigata con il tenente colonnello pilota Stefanini, stazioni dei Carabinieri di Cascina e Navacchio con i comandanti Salusti e Prandini, Vigili del Fuoco di Cascina con il comandante Scirocco e Colonnata per la Scuola Interregionale di Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Impegno, servizio e comunità: a Cascina la Polizia locale celebra San Sebastiano

La Polizia locale celebra il patrono San SebastianoIl Corpo di Polizia Locale di Parma ha commemorato San Sebastiano Martire, patrono degli agenti, con una Santa Messa nella chiesa di San Vitale, officiata dal Vescovo Monsignor Enrico Solmi.

Festa di San Sebastiano: Ortona celebra la polizia locale delle città abruzzesiOrtona ha ospitato la celebrazione dedicata a San Sebastiano, patrono della polizia locale abruzzese.

