Una pioggia improvvisa con fulmini e tuoni ha interrotto per circa un’ora il festival ‘Vyny - Vino&Vinili’, che si svolgeva all’aperto. Dopo l’interruzione, la musica è ripresa e ha continuato a coinvolgere migliaia di giovani fino a sera. La manifestazione, durata due giorni, si è conclusa con numeri positivi, nonostante il temporale pomeridiano. La rassegna si è svolta senza ulteriori problemi.

Fulmini, tuoni e un acquazzone pomeridiano fermano solo per un’ora la musica del festival ‘Vyny - Vino&Vinili’ che poi dopo la tempesta ha continuato a far ballare migliaia di giovani fino a sera concludendo la due giorni della rassegna che è stata un successo. La pioggia è arrivata intorno alle 14,30 con roboanti tuoni che hanno fatto tremare la città e temere per il peggio tanto che in alcune zone si sono verificati dei blackout elettrici (tra cui anche ai semafori della circonvallazione che sono rimasti spenti causando disagi e pericoli). Gli stand della kermesse nelle piazze hanno coperto tutto per evitare danni, così come sono stati avvolti gli strumenti e le consolle da deejay sui palchi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pioggia ferma Vyni per un’ora, poi si torna a ballare

Notizie correlate

“E ora…”. Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole tra pubblico e studioUn’edizione apparentemente come tante, con il ritmo consueto delle notizie e la puntualità che da sempre contraddistingue l’informazione di...

“E ora…”. Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole: choc in diretta, cosa è successo (VIDEO)Un momento inatteso ha caratterizzato l’edizione di lunedì del Tg5 in onda su Canale 5, diventando rapidamente oggetto di condivisioni online.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: La pioggia ferma Vyni per un’ora, poi si torna a ballare.

La pioggia ferma Vyni per un’ora, poi si torna a ballareFulmini, tuoni e un acquazzone pomeridiano fermano solo per un’ora la musica del festival ‘Vyny - Vino&Vinili’ che poi ... msn.com

La pioggia non si ferma: rinviata la sfilata del Carnevale SennoreseL’Amministrazione comunale e la Pro Loco di Sennori a causa del maltempo hanno rinviato la sfilata del Carnevale Sennorese. Alle ore 18 la pioggia non è cessata e le condizioni meteo sono ... unionesarda.it