Un momento inatteso ha caratterizzato l’edizione di lunedì del Tg5 in onda su Canale 5, diventando rapidamente oggetto di condivisioni online. Nel finale della diretta, mentre la conduttrice stava per congedarsi dal pubblico, un elemento estraneo alla scaletta ha attirato l’attenzione in studio e tra i telespettatori. La trasmissione procedeva regolarmente con il consueto ritmo informativo. Intorno alle 13:00, dopo il rientro da un breve spazio pubblicitario, la giornalista Domitilla Savignoni ha avviato la chiusura dell’edizione, comunicando l’assenza di ulteriori aggiornamenti e dando appuntamento alle prossime edizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “E ora…”. Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole: choc in diretta, cosa è successo (VIDEO)

