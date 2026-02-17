E ora… Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole | choc in diretta cosa è successo VIDEO
Durante la diretta del Tg5 di lunedì, la giornalista si è improvvisamente fermata, lasciando il pubblico senza parole. La causa è stata un’improvvisa interruzione tecnica, che ha impedito di proseguire il collegamento come previsto. Nel video si vede chiaramente come la conduttrice abbia tentato di riprendere il fiato, mentre sullo schermo comparivano immagini di un incidente avvenuto poco prima.
Un momento inatteso ha caratterizzato l’edizione di lunedì del Tg5 in onda su Canale 5, diventando rapidamente oggetto di condivisioni online. Nel finale della diretta, mentre la conduttrice stava per congedarsi dal pubblico, un elemento estraneo alla scaletta ha attirato l’attenzione in studio e tra i telespettatori. La trasmissione procedeva regolarmente con il consueto ritmo informativo. Intorno alle 13:00, dopo il rientro da un breve spazio pubblicitario, la giornalista Domitilla Savignoni ha avviato la chiusura dell’edizione, comunicando l’assenza di ulteriori aggiornamenti e dando appuntamento alle prossime edizioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it
“E ora…”. Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole tra pubblico e studio
Durante il telegiornale del Tg5, la giornalista interrompe improvvisamente la trasmissione dicendo “E ora…”, lasciando senza parole il pubblico e gli ospiti in studio.
“Le pa***…”. Belen Rodriguez choc, mai così esplicita: tutti senza parole, cosa si è fatta sfuggireLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Garosci, Eataly e ora Borello. Quante insegne di successo nate in Piemonte e poi vendute; Blog | Clawdbot, Moltbot e ora OpenClaw: scopriamo l’assistente AI open source più virale del momento #Ascanio; Mattarella il talismano, prima soffre e poi esulta: Sono io il fortunato; Allo Zini finisce 0-0 contro il Genoa. Ora Roma e Milan, poi la trasferta a Lecce con soli tre punti sulla zona retrocessione.
Memory Girl, l'eroina dai superpoteri nel romanzo d'esordio di Anna Praderio. Rom-com, empowerment femminile e tanto cinema nel libro della giornalista Tg5. #ANSA facebook
Il gatto è entrato in studio per constatare che non ci fossero nuovi aggiornamenti #TG5 x.com