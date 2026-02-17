E ora… Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole tra pubblico e studio

Durante il telegiornale del Tg5, la giornalista interrompe improvvisamente la trasmissione dicendo “E ora…”, lasciando senza parole il pubblico e gli ospiti in studio. La scena si svolge in diretta, mentre gli spettatori assistono a un momento inatteso che rompe la sequenza normale delle notizie e crea un silenzio imbarazzante in studio.

Un’edizione apparentemente come tante, con il ritmo consueto delle notizie e la puntualità che da sempre contraddistingue l’informazione di mezzogiorno. Eppure, il telegiornale di lunedì su Tg5, in onda su Canale 5, si è trasformato in pochi istanti in un piccolo caso virale. A rendere tutto speciale non è stata una breaking news o un annuncio inatteso, ma un’irruzione decisamente fuori programma che ha strappato un sorriso ai telespettatori. Erano le 13:00 quando la conduttrice Domitilla Savignoni stava guidando con professionalità la diretta. Dopo aver lanciato un breve break pubblicitario, il notiziario è tornato in studio per gli ultimi aggiornamenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e volto storico del Tg5, riconosciuto soprattutto per i collegamenti dall'Emilia-Romagna.

Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.