E ora… Poi la giornalista del Tg5 si ferma e tutti senza parole tra pubblico e studio
Durante il telegiornale del Tg5, la giornalista interrompe improvvisamente la trasmissione dicendo “E ora…”, lasciando senza parole il pubblico e gli ospiti in studio. La scena si svolge in diretta, mentre gli spettatori assistono a un momento inatteso che rompe la sequenza normale delle notizie e crea un silenzio imbarazzante in studio.
Un’edizione apparentemente come tante, con il ritmo consueto delle notizie e la puntualità che da sempre contraddistingue l’informazione di mezzogiorno. Eppure, il telegiornale di lunedì su Tg5, in onda su Canale 5, si è trasformato in pochi istanti in un piccolo caso virale. A rendere tutto speciale non è stata una breaking news o un annuncio inatteso, ma un’irruzione decisamente fuori programma che ha strappato un sorriso ai telespettatori. Erano le 13:00 quando la conduttrice Domitilla Savignoni stava guidando con professionalità la diretta. Dopo aver lanciato un breve break pubblicitario, il notiziario è tornato in studio per gli ultimi aggiornamenti.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Addio a Gianluigi Armaroli, giornalista del Tg5
È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, noto giornalista e volto storico del Tg5, riconosciuto soprattutto per i collegamenti dall'Emilia-Romagna.
Gatto nero si imbuca nello studio del TG5, le immagini in diretta durante l’edizione delle 13:00
Un gatto nero si è introdotto improvvisamente nello studio del TG5 durante l’edizione delle 13:00, disturbando la diretta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Garosci, Eataly e ora Borello. Quante insegne di successo nate in Piemonte e poi vendute; Blog | Clawdbot, Moltbot e ora OpenClaw: scopriamo l’assistente AI open source più virale del momento #Ascanio; La Lazio dura mezz'ora, poi un rigore lancia l'Atalanta. E Palladino rivede l'Europa; Mattarella il talismano, prima soffre e poi esulta: Sono io il fortunato.
Memory Girl, l'eroina dai superpoteri nel romanzo d'esordio di Anna Praderio. Rom-com, empowerment femminile e tanto cinema nel libro della giornalista Tg5. #ANSA facebook
Il gatto è entrato in studio per constatare che non ci fossero nuovi aggiornamenti #TG5 x.com