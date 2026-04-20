La penna batte i social Ragazzi e nonni si incontrano dopo mesi passati a scriversi

A Firenze, alcuni anziani e giovani si sono incontrati di persona dopo mesi di scambi sui social network e applicazioni di messaggistica. La riunione ha visto la presenza di diverse persone, che hanno deciso di lasciar perdere lo schermo per condividere del tempo reale. L’evento ha attirato l’attenzione di chi si occupa di iniziative sociali e di integrazione tra generazioni. La mattina si è conclusa con sorrisi e strette di mano.

Firenze, 20 aprile 2026 – Altro che social network e friendiship app e manco le ormai quasi desuete mail: il caro vecchio amico di penna, la trepida attesa di quel foglio vergato d’inchiostro chiuso in una busta con tanto di francobollo fa ancora emozionare e nascere rapporti veri; ancor più straordinario il fatto che tra i due amici c’è mezzo secolo, o anche tre quarti di secolo, di differenza. Lo si è visto stamani al Teatro Cartiere Carrara, dove teste bianche e volti imberbi si scioglievano in commossi abbracci, dopo mesi passati a scriversi. Era il Festival dei legami intergenerazionali, evento culmine del progetto promosso dal Consorzio Zenit con il contributo della Fondazione Amplifon.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La penna batte i social. Ragazzi e nonni si incontrano dopo mesi passati a scriversi Notizie correlate Leggi anche: Morto in casa a 5 mesi dopo un volo dalle scale, la procura e la versione della madre: «Affidate il fratello ai nonni» Risarcito con 50mila euro per il carcere: accusato di violenza, assolto dopo 15 mesi passati dietro le sbarre. “Ingiusta detenzione”Rimini, 9 aprile 2026 – Quasi quindici mesi dietro le sbarre, con addosso accuse devastanti, e poi l’assoluzione.