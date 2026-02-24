Morto in casa a 5 mesi dopo un volo dalle scale la procura e la versione della madre | Affidate il fratello ai nonni

Un bambino di cinque mesi è morto dopo essere caduto dalle scale mentre la madre accusava un malore. La donna riferisce di aver perso i sensi e di essere svenuta, lasciando il piccolo cadere. Quando si è ripresa, ha trovato il figlio in fondo alla scala, senza riuscire a salvarlo. La procura ha avviato un’indagine e ha consigliato di affidare il fratello ai nonni, anche se le cause della caduta sono ancora da chiarire.

