La Pedemontana non passerà più in 13 Comuni della Bergamasca

La Pedemontana non attraverserà più 13 Comuni nella provincia di Bergamo. La decisione è stata presa con l’aggiornamento del Piano del Territorio Regionale, che ha escluso 21 Comuni complessivamente dalla tratta D dell’opera. Questa modifica modifica la mappa dell’infrastruttura, che non interesserà più queste aree nella fase di sviluppo futura. La modifica riguarda specificamente la tratta D del progetto.

LA DECISIONE. In tutto sono 21 i Comuni esclusi dalla tratta D dell’infrastruttura con l’adeguamento del Piano del Territorio Regionale. Ventuno Comuni lombardi saranno interessati dall’eliminazione della «tratta D» storica dell’autostrada Pedemontana e quindi non saranno più tenuti a inserirla nel proprio Pgt. La modifica è stata approvata lunedì 20 aprile dalla giunta di Regione Lombardia con un adeguamento del Piano Territoriale Regionale, su proposta dell’assessore al Territorio e Sistemi verdi Gianluca Comazzi di concerto con l’assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche Claudia Maria Terzi. Un passaggio, spiega in una nota la Regione, «che consente di aggiornare gli strumenti di pianificazione alla luce dell’evoluzione progettuale dell’infrastruttura, superando previsioni non più in linea con le esigenze dei territori».🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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