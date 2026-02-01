Arriva la fiamma olimpica in Brianza | tutti gli eventi nei comuni dove passerà la fiaccola

Arriva la fiaccola olimpica in Brianza. Il passaggio si svolgerà il 3 e 4 febbraio, attraversando diversi comuni della provincia di Monza e della Brianza. La gente si prepara ad accogliere la fiaccola, che attraverserà Vimercate, Arcore, Lesmo, Seregno, Meda, Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone prima di arrivare a Monza. Le strade si riempiranno di tifosi e simpatizzanti pronti a vivere un momento di festa e di orgoglio sportivo.

L'attesa per il passaggio della fiaccola olimpica in Brianza cresce ogni giorno di più. Il passaggio avverrà il 3 e 4 febbraio attraversando in provincia Vimercate, Arcore, Lesmo, Seregno, Meda, Seveso, Desio, Nova Milanese, Muggiò e Lissone per arrivare a Monza. Ogni comune brianzolo interessato.

