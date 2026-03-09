Tutto nel primo tempo | la PassionSport Manfredonia batte l’Etra Barletta

Nella partita di oggi, la PassionSport Manfredonia ha affrontato e battuto l’Etra Barletta al Miramare con un risultato di 3-1. La vittoria è stata conseguita interamente nel primo tempo, senza ulteriori cambiamenti nel punteggio durante il secondo tempo. La squadra di casa ha portato a termine la partita con questa differenza di reti.

Vittoria al Miramare per la PassionSport Manfredonia che batte 3-1 l'Etra Barletta. Succede tutto nel primo tempo: Stoppiello porta avanti i sipontini, pareggia l'Etra all'11'. Al 31' ed al 43' Salvemini e Mastrogiacomo fissano il punteggio finale sul 3-1. In vetta alla classifica non cambia.