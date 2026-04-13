La PassionSport Manfredonia pareggia a Zapponeta

La partita tra la PassionSport Manfredonia e la squadra di Zapponeta si è conclusa con un risultato di 2-2. La gara si è disputata al campo Saverio de Martino di Zapponeta e ha visto entrambe le formazioni segnare due gol ciascuna. La partita è stata combattuta e si è conclusa con un pareggio.

Termina 2-2 la gara, giocata al Saverio de Martino di Zapponeta tra la formazione locale e la PassionSport Manfredonia. Padroni di casa due volte in vantaggio e due volte raggiunti dai sipontini che agguantano il pari grazie alle reti di Lo Muzio e Stoppiello. Con questo risultato, a due. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La PassionSport Manfredonia pareggia a Zapponeta Tutto nel primo tempo: la PassionSport Manfredonia batte l’Etra BarlettaVittoria al Miramare per la PassionSport Manfredonia che batte 3-1 l’Etra Barletta. Leggi anche: PassionSport Manfredonia ancora corsara in trasferta