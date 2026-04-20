la passione per il running ora parla anche cinese

A Prato, la passione per il running si sta diffondendo tra i podisti cinesi, passando da un gruppo ristretto a una presenza sempre più numerosa. Questa attività sportiva sta coinvolgendo un numero crescente di persone della comunità orientale, che si sono avvicinate alla corsa come modo di condividere momenti di aggregazione e benessere. La crescita di questa presenza si nota nelle strade e nei parchi della città.

Prima una piccola cerchia ristretta, poi un gruppo sempre più numeroso. Sono i podisti cinesi di Prato: il running è diventato una passione che si è insinuata sempre di più nella comunità orientale. E così, ancora una volta, lo sport diventa un mezzo di integrazione. A "comandare" i podisti del Dragone è Lingmei Wu, detta Giulia. "Sono solo una delle tante voci che oggi danno ritmo a un gruppo diventato importante – dice la coordinatrice – Vivo qui da anni e, passo dopo passo, questa città è diventata casa. All’inizio la corsa era solo un modo per stare meglio, per ritagliarmi uno spazio personale dopo le giornate di lavoro. Poi è successo qualcosa di semplice ma decisivo: ho iniziato a correre insieme ad altri.🔗 Leggi su Lanazione.it

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After 108 confessions he agreed, but kept leaving her for his ex. She left; he begged in tears…

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