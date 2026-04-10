A pochi giorni dalla maratona, il villaggio dell’evento a Milano accoglie i partecipanti per completare le iscrizioni, ritirare i pettorali e il pacco gara. Numerosi runner si preparano a correre, mentre l’organizzazione ha predisposto le strutture per agevolare le operazioni di consegna e registrazione. L’atmosfera è carica di entusiasmo, con gli atleti pronti a scendere in strada per la competizione.

È tornato il Milano Running Festival, l’evento organizzato da RcsSports & Events e Rcs Active Team e collegato alla Wizz Air Milano Marathon e alla UniCredit Relay Marathon. Al Superstudio Maxi in zona Famagosta (via Moncucco 35) ci sarà fino a domani un villaggio aperto a tutti, che ospita presentazioni di prodotti, aree interattive e laboratori per bambini. Lì sarà possibile finalizzare le ultime iscrizioni e ritirare i pettorali e il pacco gara per tutti i partecipanti alle corse. Ieri si è svolta l’inaugurazione, alla quale erano presenti Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di Rcs Sports & Events, Luca Onofrio, responsabile mass events di Rcs, e per Superstudio Maxi il general manager Riccardo Bigio e la production manager Stefania Ambrosini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano Running Festival, che passione: boom di eventi per la Maratona

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Milano Running Festival, che passione: boom di eventi per la MaratonaAl villaggio sarà possibile finalizzare le ultime iscrizioni e ritirare i pettorali e il pacco gara per tutti i partecipanti alle corse. Inoltre, ci saranno presentazioni di prodotti, aree interattive ... gazzetta.it

Inaugurato il Milano Running Festival, la tre giorni dedicata alla maratona allo Superstudio MaxiPrimo giorno di apertura del Milano Running Festival 2026 collegato alla Wizz Air Milano Marathon e alla UniCredit Relay Marathon, in programma domenica ... msn.com

Primo giorno di apertura del Milano Running Festival 2026, quest’anno al Superstudio Maxi in zona Famagosta (via Moncucco 35), collegato alla Wizz Air Milano Marathon e alla UniCredit Relay Marathon, organizzate da RCS Sports & Events-RCS Active Tea - facebook.com facebook