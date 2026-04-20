La passione per il calcio e il trasferimento al Nord chi era Gabriele Vaccaro

Gabriele Vaccaro, un ragazzo di 25 anni originario della Sicilia, è stato trovato morto in un parcheggio a Pavia nella notte tra sabato e domenica. Le sue foto, condivise sui social, ritraggono momenti sul campo da calcio e sulla spiaggia, luoghi legati alle sue passioni e alle sue origini. La sua vita si articolava tra la passione per il calcio e il trasferimento al Nord, dove aveva deciso di vivere.

(Adnkronos) – Le foto sul campo di calcio si alternano a quelle sulle spiagge siciliane, di cui era originario, sui profili social di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso nella notte tra sabato e domenica in un parcheggio a Pavia. I sorrisi abbracciato alla sorella gemella, i viaggi con gli amici, le passeggiate all'ombra della Madonnina e il tifo per l'Inter allo stadio: immagini che mostrano tutto l'entusiasmo di un giovane, che da pochi mesi si era trasferito nel Pavese per lavoro, ma con il cuore nella sua Favara. Il comune in provincia di Agrigento osserverà il lutto cittadino per il giorno dei funerali, come ha annunciato...🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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