Chi era Gabriele Vaccaro il 25enne ucciso a Pavia | l’amore per la famiglia la passione per il calcio e il lavoro al nord

Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni, è stato trovato morto a Pavia. Aveva un forte attaccamento alla famiglia, amava il calcio e lavorava al nord. Chi lo conosceva descriveva un ragazzo tranquillo e rispettoso, appassionato di sport e dedito al suo lavoro. La sua scomparsa ha suscitato incredulità tra amici e conoscenti, che ricordano con affetto la sua figura. La polizia sta portando avanti le indagini per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Pavia, 19 aprile 2026 – Chi lo conosceva e chi lo ricorda ora che non c’è più, lo definisce come un ragazzo per bene, con una grande passione per il calcio. L’omicidio, avvenuto nella notte nel parcheggio dell'area Cattaneo vicino al centro storico di Pavia, di Gabriele Vaccaro ha lasciato grande sconforto nella comunità pavese. E soprattutto a Favara (Agrigento), dove Gabriele era nato. Al primo posto per il 25enne veniva la famiglia: il papà, la mamma e i numerosi fratelli. Con cui aveva un forte legame: i maschi sono anche loro calciatori. E poi la sorella Erika, che compare in diversi post Instagram. L’amore per il calcio. Dalle foto del suo profilo social si capisce appunto pure la grande passione per il pallone.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chi era Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a Pavia: l’amore per la famiglia, la passione per il calcio e il lavoro al nord Notizie correlate Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio... Accoltellato nella notte a Pavia, muore il 25enne agrigentino Gabriele VaccaroSi chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di 25 anni aggredito nella notte a Pavia , nel parcheggio dell’area Cattaneo, nei pressi del centro storico. Panoramica sull’argomento Gabriele, il ragazzo siciliano ucciso a Pavia: la serata e i colpi mortaliAGRIGENTO – Si chiamava Gabriele Vaccaro il ragazzo di 25 anni aggredito mortalmente questa notte, verso le 3,30, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Originario di ... livesicilia.it Accoltellato in un parcheggio, Gabriele Vaccaro muore a 25 anni: «Era ferito, gli amici lo hanno riaccompagnato a casa pensando non fosse grave»Gabriele Vaccaro, calciatore di 25 anni, è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato nella notte tra il 18 e il 19 aprile 2026 nel parcheggio ... leggo.it