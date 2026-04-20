Nella prima puntata della serie dedicata al mondo del lavoro, si analizza la situazione attuale del settore in Italia. Si evidenzia che, nonostante le sfide, il lavoro mantiene una sua riconoscibilità. Tuttavia, per affrontare le esigenze del mercato, è necessario trovare un equilibrio tra le tradizioni consolidate, l’ingresso di giovani professionisti e l’introduzione di innovazioni.

Il lavoro italiano ha ancora una sua forza riconoscibile. Ma per restare competitivo deve saper fare i conti con un tema decisivo: come tenere insieme tradizione, giovani e innovazione. È da qui che parte la prima puntata del podcast Il lavoro, la passione del fare, realizzato da QN Quotidiano Nazionale in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Al centro c’è il valore del Made in Italy, raccontato non come semplice etichetta, ma come modello fatto di competenza, creatività e responsabilità. La puntata, Etica ed estetica del lavoro, mette in dialogo tre protagonisti dell’impresa italiana: Cesare Puccioni, Francesco Mutti e Linda Orsola Gilli.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il lavoro, la passione del fare – Puntata 1

Full:3 years of love, she cheated for a year – he found out on his return#drama

Notizie correlate

Il racconto della Passione: i capolavori artistici del Collegio Alberoni narrano la Passione di CristoLa Galleria Alberoni sarà infatti aperta e visitabile, in forme e modalità differenti, nei giorni di Sabato santo, nella domenica di Pasqua e il...

A Fiumicino nasce la Compagnia di danza per giovani talenti: un ponte concreto tra passione e mondo del lavoroFiumicino – Nasce una nuova compagnia di danza giovane e dinamica, pensata per offrire ai danzatori un’esperienza reale di palcoscenico, lavorando...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Il lavoro, la passione del fare – Puntata 1; A Viaggio in Liguria storie di mare, pesci e pescatori La puntata; Ivan Knie - RSI Radiotelevisione svizzera; Theo talk. Il futuro della sinodalità: prima puntata del podcast della Facoltà teologica pugliese.

Lega Pallavolo Serie A. . After Hours, la SuperLega di notte – Recap 26ª puntata Civitanova vola in Finale Scudetto con Cormio Bovolenta tra palestra e obiettivi Milijkovic e lo storico scudetto Lube Sanguinetti e il finale di stagione con Modena - facebook.com facebook

Buonasera e benvenuti al #GFVipLateShow, lo show nello show Vi aspettiamo ORA su Mediaset Extra e live su Mediaset Infinity con una nuova puntata condotta da Raul! #GFVIP x.com