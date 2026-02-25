L’avvilito podcast del Post su Sanremo

Martedì sera c’è stata la prima puntata della settantaseiesima edizione Festival di Sanremo e oggi quindi è uscita una puntata del podcast del Post su Sanremo. Dopo essere stato inaspettato, ormai consueto, ineluttabile, immancabile, indomabile e imperturbabile questa volta, per varie ragioni che verranno ampiamente esplorate, è avvilito. La puntata di oggi, che è già disponibile, è la seconda dedicata a quest’edizione (venerdì scorso era uscita una prima puntata per prepararsi al peggio). Si intitola La repubblica di Gianna: si parla, tra le altre cose, di chi se l’è cavata e chi no in questa prima serata, di vena “weird”, di ospiti centenarie, di Resistenza ligure, di nomi turchi, dei contendenti alla Coppa Incel e in un certo senso della nascita della Repubblica italiana. fa parte dell’offerta per le persone che si abbonano al Post: puoi abbonarti qui e ascoltarla sul sito del Post o sull’app, dove puoi anche attivare le notifiche per sapere subito quando usciranno i prossimi episodi (attorno all’ora di pranzo, circa). 🔗 Leggi su Ilpost.it

Dietro le quinte del mestiere del poliziotto, online su RaiPlay Sound il podcast "La squadra"Scopri il mondo della Polizia di Stato con il podcast

Meloni difende Pucci che rinuncia a Sanremo, le critiche dell'opposizione: "10 giorni per un post su Niscemi"Meloni difende Pucci dopo la sua rinuncia a partecipare a Sanremo, ma le opposizioni non ci stanno.

Il cast di Sanremo 2026 - EP. 62