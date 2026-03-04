A Padula una nuova sezione nell' asilo nido questa mattina il taglio del nastro

Questa mattina a Padula si è tenuto il taglio del nastro per l’apertura di una nuova sezione dell’asilo nido del Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni. L’evento si è svolto nell’edificio della Scuola Primaria “Dante Alighieri” e ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’ente e del territorio. La sezione sarà operativa per i bambini del comprensorio.

Si è svolta questa mattina a Padula l'inaugurazione della nuova sezione dell'asilo nido del Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni, attivata nell'edificio della Scuola Primaria "Dante Alighieri". Alla cerimonia hanno preso parte la sindaca Michela Cimino, la vicesindaca.