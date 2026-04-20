La nuova home page di Internazionale è stata riorganizzata per mostrare subito la vasta gamma di articoli e approfondimenti disponibili. Sono stati introdotti elementi che facilitano l'accesso rapido alle diverse sezioni del sito, con un layout aggiornato e più intuitivo. La modifica mira a migliorare la fruibilità, permettendo ai lettori di trovare facilmente le notizie e i contenuti più recenti senza dover navigare troppo.

Aprono l’home page sette articoli che escono la mattina presto per fornire da subito strumenti utili ad affrontare la giornata. Poi c’è una sezione che si chiama “Il mondo in breve”. Sono i titoli delle sei notizie più importanti del momento, come una fotografia in tempo reale dello stato del pianeta. Segue una sezione che si chiama “Le ultime notizie”. È aggiornata ventiquattr’ore su ventiquattro con il notiziario della Reuters, una delle più grandi agenzie di stampa del mondo. Dato che tradurle rapidamente sarebbe impossibile, queste notizie sono in inglese e, volendo, possono essere tradotte automaticamente in italiano. Poi ci sono le opinioni e subito sotto i giochi, una nuova sezione del sito che debutta insieme alla nuova home page.🔗 Leggi su Internazionale.it

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