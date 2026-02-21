Home nesting | restare in casa è la nuova tendenza di benessere

Negli ultimi anni, molte persone scelgono di passare più tempo in casa, un fenomeno chiamato home nesting. Questa tendenza nasce dalla voglia di trovare conforto tra le mura domestiche, soprattutto dopo periodi difficili. Sempre più individui investono in spazi accoglienti e personalizzati, creando ambienti che rispecchiano il loro stile di vita. La scelta di restare in casa si traduce in una maggiore attenzione al benessere quotidiano e alla cura di sé.

Life&People.it Nel corso degli ultimi anni, un particolare fenomeno sociale e psicologico ha attirato l’attenzione degli esperti di comportamento individuale: l’ home nesting. Questa tendenza, che trae il proprio nome dall’inglese to nest (“fare il nido”) consiste nel trasformare la propria abitazione in un luogo di sicurezza e piacere, oltre che di mera funzionalità. Ma cosa significa veramente “fare nido” nel contesto contemporaneo? Perché l’home nesting è diventata sempre più diffusa, fino a configurarsi come una sorta di stile di vita? Cos’è l’home nesting?. All’apparenza, questa nuova abitudine tra gli italiani potrebbe sembrare una semplice espressione di pigrizia domestica.🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

Il bagno in casa adesso è a colori, la nuova tendenza home dice basta al minimal in stile spaPer il 2026, il bagno si colora: addio al minimalismo spa e ai toni neutri.

Leggi anche: Kitschmas: la nuova tendenza (super pop) di decorare la casa per Natale

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.