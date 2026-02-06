Cos’è Page Match la nuova funzione di Spotify Ecco come funziona

Spotify lancia Page Match, una funzione che permette di leggere e ascoltare lo stesso contenuto senza interruzioni. Basta aprire l’app, scegliere il libro e il sistema sincronizza automaticamente testo scritto e audio. Così, gli utenti possono seguire le parole sullo schermo mentre ascoltano, senza perdere il filo. La novità punta a rendere più semplice e coinvolgente il modo di leggere e ascoltare i libri digitali.

Leggere un libro e ascoltarlo senza perdere il filo. Ora si può. Spotify ha annunciato Page Match, una nuova funzione che promette di cambiare il modo in cui consumiamo i libri, unendo carta e audiolibro in un’unica esperienza continua. Ma come funziona esattamente questa nuova opzione? Scopriamolo subito. Come funziona Page Match. In sostanza, questa novità consente di passare istantaneamente dalla pagina fisica all’esatto punto dell’audiolibro (e viceversa) semplicemente scansionando una pagina con lo smartphone. Un’idea pensata per chi legge ovunque: sul divano, in auto, mentre porta a spasso il cane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

