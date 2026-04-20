La nuova destra attribuisce alla sfortuna le conseguenze delle proprie scelte

Venerdì, davanti all’assemblea di Federalberghi, una leader della nuova destra ha affermato che le conseguenze delle proprie scelte vengono spesso attribuite alla sfortuna. La dichiarazione è stata fatta in un contesto in cui si discuteva di questioni legate all’economia e alle difficoltà del settore turistico. La politica ha commentato le responsabilità personali e le difficoltà affrontate, senza fare riferimenti specifici a eventi o individui.

Le parole pronunciate venerdì da Giorgia Meloni davanti all’assemblea di Federalberghi, appena saputo della decisione iraniana di richiudere lo stretto di Hormuz, dicono molto del suo stato d’animo negli ultimi tempi: «Non siamo stati fortunati in questa stagione politica, con l’instabilità che sta diventando la nuova normalità». Il problema è che questa instabilità non è conseguenza di una catastrofe naturale, né colpa dei governi precedenti, ma diretta conseguenza dell’operato di Donald Trump, e cioè del leader politico che Meloni ha più sostenuto in questi anni, anche dal governo, ad esempio boicottando in ogni modo quel gruppo dei volenterosi cui adesso ha dovuto tardivamente accodarsi.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - La nuova destra attribuisce alla sfortuna le conseguenze delle proprie scelte Notizie correlate Elezioni, Comanducci e Gamurrini convocano le proprie liste. La riunione del centro destra per decidereSul fronte della candidatura di Beppe Angiolini, dopo le parole del sindaco Ghinelli, arrivano quelle della vice Lucia Tanti, finora in corsa per... Leggi anche: Lecco in tilt: "Il traffico non è sfortuna, è il conto delle scelte sbagliate"