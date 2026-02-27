Lecco in tilt | Il traffico non è sfortuna è il conto delle scelte sbagliate

A Lecco, il traffico ha subito un caos improvviso a causa di errori nella gestione della viabilità locale. La situazione non è frutto del caso, ma deriva da decisioni errate e da un approccio superficiale nel pianificare il traffico cittadino. La giornata si è conclusa con strade intasate e disagi per residenti e pendolari, evidenziando le conseguenze di scelte pasticciate nel settore della mobilità urbana.

Quello che è accaduto oggi a Lecco non è una fatalità. È il risultato diretto di scelte sbagliate e di una gestione superficiale della viabilità cittadina. Il sindaco Mauro Gattinoni parla di emergenza, cita incidenti e torna a invocare il quarto ponte come soluzione a tutti i mali. Ma i lecchesi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il porto in agonia, fra scelte sbagliate e l'indifferenza delle istituzioni localiL'analisi di Pasquale Colelli: indennità di carica e compensi d'oro per raggiungimento di risultati ai presidenti che si sono succeduti al governo...

Qualiano. Traffico nel caos e cittadini ostaggio di scelte sbagliate: il PD chiede il ripristino del senso di marcia di via Salomone

