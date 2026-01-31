Musei Gallerie d’Italia | domani apertura gratuita dei musei di Intesa Sanpaolo

Domani, le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo aprono le porte gratuitamente. È l’occasione per visitare i musei senza spendere un euro, come accade ogni prima domenica del mese. La decisione arriva in un giorno di festa per gli appassionati di arte e cultura, che potranno entrare e scoprire le collezioni senza biglietto.

Le Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo, sono visitabili gratuitamente il 1° febbraio, come ogni prima domenica del mese. Le quattro sedi di Milano, Napoli, Torino e Vicenza, nella giornata di sabato 14 febbraio propongono la speciale promozione dell’ingresso 2×1, per scoprire le collezioni permanenti e le mostre di ciascuna sede ed anche originali visite guidate sul tema della passione e del romanticismo nell’arte. In occasione del Carnevale, nella settimana tra il 15 e il 21 febbraio le quattro sedi propongono particolari attività dedicate a bambini e famiglie. MILANO Alle Gallerie d’Italia di Milano è aperta la mostra Eterno e visione.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo inaugurano il primo semestre 2026 con un ricco programma espositivo nelle sedi di Milano, Torino, Napoli e Vicenza.

