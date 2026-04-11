Tre indagati per la morte di Matteo il 12enne risucchiato da bocchettone della piscina a Rimini

Tre persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla morte di un ragazzo di 12 anni avvenuta in una piscina a Rimini. I tre sono collegati alla struttura ricettiva di Pennabilli, dove si è verificato l’incidente. Devono rispondere di omicidio colposo. La procura sta approfondendo i dettagli dell’accaduto e valutando eventuali responsabilità.