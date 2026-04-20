La Misericordia di Empoli inaugura una nuova ambulanza | il mezzo è stato donato in memoria di Loriano Bagnoli

La Misericordia di Empoli ha ricevuto una nuova ambulanza, donata dalla famiglia Bagnoli e dedicata in memoria di Loriano Bagnoli. Il veicolo si aggiunge alla flotta di mezzi di soccorso già operativi. La cerimonia di consegna si è svolta alla presenza di rappresentanti dell’associazione e dei familiari del defunto. La nuova ambulanza sarà impiegata nelle attività di assistenza e pronto intervento sul territorio.

Una nuova ambulanza si aggiunge alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è stato donato all’Arciconfraternita in memoria di Loriano Bagnoli, storico patron e presidente onorario della Sammontana deceduto lo scorso novembre.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Una nuova ambulanza in ricordo di Loriano Bagnoli. “La comunità vi è grata”Empoli, 19 aprile 2026 – “Carità vuol dire amare gratuitamente, come fanno gli amici, che danno senza aspettarsi niente in cambio. La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaArezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanza; Diventa operatore antincendi boschivi con il corso della Misericordia di Empoli; Empoli: cinque giornate di visite gratuite al Centro Donna; La Misericordia di Empoli inaugura una nuova ambulanza: il mezzo è stato donato in memoria di Loriano Bagnoli. Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanzaUna nuova ambulanza si è aggiunta alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è ... gonews.it La Misericordia di Empoli inaugura una nuova ambulanza: il mezzo è stato donato in memoria di Loriano BagnoliUna nuova ambulanza si aggiunge alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è stato ... gonews.it https://www.gonews.it/2026/04/18/misericordia-empoli-nuova-ambulanza/ - facebook.com facebook