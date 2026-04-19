Una nuova ambulanza in ricordo di Loriano Bagnoli La comunità vi è grata

Una nuova ambulanza è stata donata in memoria di Loriano Bagnoli. La cerimonia si è svolta oggi, alla presenza di rappresentanti locali e della famiglia del defunto. La comunità ha espresso riconoscenza per questa iniziativa, che mira a migliorare i servizi di emergenza sanitaria nella zona. Durante l’evento sono state condivise parole di ringraziamento e si è ribadito il valore della solidarietà.

Empoli, 19 aprile 2026 – “Carità vuol dire amare gratuitamente, come fanno gli amici, che danno senza aspettarsi niente in cambio. Solo per la gioia di dare. Se Loriano fosse qui e vedesse tutti questi ’convenevoli’, probabilmente non sarebbe contento: non gli piacevano, i convenevoli. Quando ci si incontrava, andava subito al sodo e mi diceva “Di cosa hai bisogno?“, proprio come fanno gli amici”. Il proposto della Collegiata, don Guido Engels, ha introdotto con questo ricordo personale la benedizione della nuova ambulanza che i familiari di Loriano Bagnoli – presenti alla cerimonia la vedova Daniela e i figli Caterina e Leonardo insieme ai loro congiunti più stretti – hanno donato alla Confraternita nel ricordo del loro caro scomparso lo scorso novembre.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una nuova ambulanza in ricordo di Loriano Bagnoli. “La comunità vi è grata” Notizie correlate La Misericordia di Bibbiena inaugura una nuova ambulanzaArezzo, 8 aprile 2026 – Una nuova ambulanza e un nuovo mezzo antincendio per la Misericordia di Bibbiena. La Croce Rossa inaugura una nuova ambulanzaBAGNI DI LUCCA Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana rinnova il proprio parco mezzi destinato ai servizi di emergenza sanitaria... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Una nuova ambulanza in ricordo di Loriano Bagnoli. La comunità vi è grata; La Misericordia di Empoli inaugura una nuova ambulanza: il mezzo è stato donato in memoria di Loriano Bagnoli; Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanza; ambulanza_2026_misericordia_empoli. Una nuova ambulanza in ricordo di Loriano Bagnoli. La comunità vi è grataTutta la famiglia era presente alla cerimonia alla Misericordia. La benedizione di don Guido Engels e il taglio del nastro con il sindaco Alessio Mantellassi ... lanazione.it Misericordia di Empoli, ecco la nuova ambulanzaUna nuova ambulanza si è aggiunta alla flotta della Misericordia di Empoli grazie alla generosità della famiglia Bagnoli. Il nuovo mezzo di soccorso è ... gonews.it