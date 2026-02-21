Binari sabotati | 30 pietre un Frecciarossa a rischio 20enne

Un giovane di 20 anni ha posizionato trenta pietre sui binari, creando un pericolo per un Frecciarossa che stava passando. Il gesto, avvenuto questa mattina, ha causato ritardi e allarme tra i passeggeri. Le autorità stanno indagando per capire le ragioni dietro l’atto e se ci siano altre persone coinvolte. La ricerca mira a chiarire le motivazioni di un episodio che mette a rischio la sicurezza pubblica.

Sabotaggio sui binari: un gesto di disagio e premeditazione che solleva interrogativi sulla sicurezza e le fragilità sociali. Un’azione che avrebbe potuto sfociare in una tragedia ferroviaria ha scosso la zona tra Bologna e Castel San Pietro Terme. Un ventenne, residente nella provincia di Imola, è stato sottoposto a misure cautelari domiciliari con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti e interruzione di pubblico servizio. L’episodio, verificatosi il 20 febbraio 2026, ha portato alla luce un quadro di premeditazione e un disagio personale profondo che ha spinto il giovane a compiere un gesto potenzialmente devastante.🔗 Leggi su Ameve.eu Pietre sui binari prima dell’arrivo del Frecciarossa, 20enne va ai domiciliari: “Profondamente pentito”Un ragazzo di 20 anni, arrestato a Castel San Pietro Terme, ha lasciato pietre sui binari prima dell’arrivo di un treno ad alta velocità. Sabotaggio sui binari a Bologna, 20enne arrestato mentre metteva pietre sui binari all’arrivo del trenoUn giovane di 20 anni è stato arrestato a Castel San Pietro Terme dopo aver posato pietre sui binari di Bologna. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Sabotaggio treni, arrestato un 20enne. Aveva posizionato pietre sui binari. I carabinieri evitano l'impatto con un FrecciarossaSono stati i Carabinieri della Stazione di Castel San Pietro Terme ad evitare in extremis l'impatto con un Frecciarossa che stava sopraggiungendo in stazione ... affaritaliani.it Metteva pietre sui binari, un arrestato: è un impiegato incensuratoA casa del fermato trovato materiale di area antagonista. L'impatto con i sassi ha costretto un treno a fermarsi (ANSA) ... ansa.it Treni sabotati e cortei violenti, gli anarchici "Fuoco alle Olimpiadi". Salvini: "Chiudere i covi di questi criminali" x.com