La menzione americana che inorgoglisce la Campania Bacoli capitale dello snorkeling

Una rivista americana dedicata agli uomini sportivi ha recentemente menzionato Bacoli come una delle mete più interessanti per lo snorkeling, suscitando un senso di orgoglio tra gli abitanti della Campania. La segnalazione si basa sulle caratteristiche naturali e le opportunità di praticare questa attività nella zona, attirando così l’attenzione internazionale sulla località. La notizia ha fatto il giro dei media locali, che hanno sottolineato il riconoscimento ricevuto.

Tempo di lettura: 2 minuti Merito della rivista americana che parla agli uomini sportivi. Tra i consigli su nutrizione, bellezza interiore e sport minori, il numero di questo mese di Men’s Healt, la rivista statunitense tradotta in tutta Europa, ha parlato dello snorkeling, uno sport tanto ambito quando difficile praticare in Campania. Eppure dopo la Sardegna, la Sicilia, la Liguria e la Toscana, la rivista cita anche la nostra Campania, per la prima volta. A vincere la menzione americana è Bacoli, grazie alla riscoperta bellezza sott’acqua del Parco Archeologico Sommerso di Baia, l’ Atlantide romana. Ad annunciarlo è il giovane sindaco Josi Della Regione che parla ogni ai cittadini attraverso i post di facebook.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - La menzione americana che inorgoglisce la Campania, Bacoli capitale dello snorkeling Notizie correlate Biodefense, la lezione americana dello Csis che sfiora anche l’EuropaUna lista di azioni immediate, praticabili e bipartisan per colmare le falle della biodefense statunitense, oggi ritenuta in regressione di fronte a... Assorbenti gratuiti per tutte le studentesse: l’iniziativa di Bacoli che fa scuola in CampaniaIl Comune di Bacoli ha compiuto un passo storico nella lotta contro la povertà mestruale, diventando la prima amministrazione della Campania a... Panoramica sull’argomento Fico, l'America's Cup occasione di crescita per tutta la CampaniaL'America's Cup è una importante occasione di crescita per la Regione Campania in termini di sviluppo, promozione turistica, trasporti, valorizzazione delle nostre eccellenze. (ANSA) ... ansa.it La Campania protagonista al Vinitaly con 170 aziende e uno sguardo all’America’s Cup 2027Dove soffia l’eccellenza: il Padiglione della Regione Campania coniuga i grandi vini campani all’evento America’s Cup di Napoli 5.600 mq per 170 aziende ... napolivillage.com