Il Comune di Bacoli ha compiuto un passo storico nella lotta contro la povertà mestruale, diventando la prima amministrazione della Campania a installare distributori di assorbenti gratuiti e compostabili negli istituti scolastici e negli uffici comunali. L’iniziativa garantisce a chiunque ne abbia bisogno l’accesso a prodotti essenziali per il benessere femminile, riconoscendo gli assorbenti come beni di prima necessità. Il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, già noto per le battaglie contro lo sfruttamento degli animali nei circhi e a difesa delle spiagge libere, ha presentato il progetto con parole chiare: Abbiamo deciso di installare distributori di assorbenti gratuiti e compostabili negli uffici comunali e nelle scuole di Bacoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Assorbenti gratuiti per tutte le studentesse: l’iniziativa di Bacoli che fa scuola in Campania

